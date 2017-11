Wege zum Glück Kapitel 443

Ohne Annabelles Wissen hat Lizzy sich ihren Wagen ausgeliehen. Dumm nur, dass sie unterwegs von der Polizei gestoppt wird. Zum Glück ist Viktoria zur Stelle, um die Sache geradezubiegen. Daheim ist die Stimmung am Tiefpunkt. Max' überraschende Einweisung in die Psychiatrie stürzt die Familie in tiefes Entsetzen. Besonders Richard leidet. Paula verliert ihren Vater, und Nina muss sich die Frage stellen, wie sie ihrer Tochter die traurige Nachricht beibringen soll.



Koproduktion ZDF/ORF