ZIB

Die Parlamentsklubs stellen heute die personellen Weichen für die morgige Angelobung / Die Islamkindergartenstudie war zwar korrekt, hat aber trotzdem Mängel / Die EU will strengere Abgasnormen für Autos bis 2030 / Das Bundesverfassungsgericht in Deutschland fordert, dass ein drittes Geschlecht amtlich werden soll / Die ÖBB erhöht zum Fahrplanwechsel am 10. Dezember die Preise