In dem brisanten Drama von Regisseur Stefan Krohmer spielt Ursula Strauss die neue Mitarbeiterin Judith, die als Einzige an ihrem Arbeitsplatz im Gesundheitsamt Hannover dem sexistischen Bürogorilla Volker (Hannes Jaenicke) Paroli bietet und damit ihre Kollegin Andrea (Valerie Niehaus) beeindruckt. Da erzählt Judith Andrea, dass Volker sie während der Arbeitszeit in einer Aktenkammer vergewaltigt hat. Andrea überredet ihre Freundin, zur Polizei zu gehen und sich einer Gerichtsverhandlung zu stellen. Für den Zuseher entfaltet sich ein wendungsreiches Spiel, das bis zum Finale spannend bleibt. Ursula Strauss verleiht ihrer Figur Glaubwürdigkeit und Vielschichtigkeit, Hannes Jaenicke beeindruckt als großkotziges Büroekel und auch die anderen Schauspieler glänzen mit mitreißenden Darstellungen.