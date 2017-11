kreuz und quer Später Frühling

Seit 80 Jahren hat sie nicht mehr Klavier gespielt. Aber nun, mit 92 und erblindet, nimmt sich Marianne noch einmal Klavierstunden. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, ein einziges Stück zu lernen: "An den Frühling" von Edvard Grieg. Marianne hat viel durchgemacht in ihrem Leben. Vor fünf Jahren starb auch ihr Mann. Für das lyrische Stück von Grieg hat sich die zierliche Dame entschieden, weil es so lebensbejahend sei und eine tiefe Weisheit in sich trage. Sie will es bis zum Ende spielen lernen: "Ich werde es schaffen, und so lange sterbe ich auch nicht." – Ein Film über ein ungewöhnliches Leben und eine lebensstarke Frau.