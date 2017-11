Newton Homo Digitalis

Ein Leben ohne Krankheiten, durch eine Veränderung des Erbgutes oder Organen aus dem 3 D Drucker? Eine Arbeitswelt, in der Roboter uns das Leben erleichtern und eine Freizeit in der durch Virtuelle Realität jeder zum Supersportler werden kann.

Im zweiten Teil der Serie „Homo Digitalis“ untersucht die Protagonistin Helen Fares, wie Roboter unsere Arbeit erleichtern könnten. Und ob Maschinen das Versprechen des Fortschritts einhalten und uns effizienter und damit auch glücklicher machen?



Helen Fares testet, wie der Computer mit gemessenen Emotionen und Stimmmodulation unsere Wünsche von den Augen abliest. Ihre Freizeit verbringt sie in der Virtuellen Realität als umjubelte Supersportlerin.



Außerdem geht es um unsere Gesundheit und den uralten Menschheitstraum vom ewigen Leben: Frühzeitiges Erkennen aller Krankheiten durch die Live-Vermessung und Analyse aller Gesundheitsdaten, die Veränderung des Erbguts durch DNA-Hacking. Eine Selbstoptimierung des Körpers, an der die Wissenschaft schon arbeitet.



Erleben wir tatsächlich gerade eine der größten Veränderungen in der Menschheitsgeschichte?

„Wird aus uns, dem Homo Sapiens, eine neue Spezies - der „Homo Digitalis“?



Gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft wurde ein spielerischer Test entwickelt. Die Testperson kann sich durch eine Echtzeitanalyse mit anderen Personen vergleichen und mitreden, wie viel Cyborg sie in Zukunft sein möchte.



Gestaltung: Christiane Miethge und Nils Otte/Bilderfest Gmbh



Bearbeitung: Susanne Kainberger

Moderation: Matthias Euba