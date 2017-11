Die Barbara Karlich Show Der technische Fortschritt bringt uns mehr Stress als Erleichterung

Hubert, 85, Pensionist aus Niederösterreich,

stellt fest: "Man spöttelt eigentlich immer schon über alles, was neu ist." Er jedoch steht Neuerungen offen gegenüber. "Es ist uns noch nie so gut gegangen wie jetzt. Alles ist fabelhaft und der technische Fortschritt ist in allen Belangen gut. Wenn ich da an den Waschtag denke, als ich noch klein war, das war der Horrortag schlechthin. Da lob ich mir die Neuerungen der Waschmaschine, das war ja auch ein revolutionärer technischer Fortschritt und ist heute nicht mehr wegzudenken. Auch das Einkaufen und Bezahlen ist schneller geworden. Stress haben die Menschen immer nur beim Jammern und das machen sie gerne und ununterbrochen.