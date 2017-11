Universum Universum-Dreiteiler Brahmaputra – Der große Fluss vom Himalaya – Teil 1: Tibet – Von der Quelle bis zur Großen Schlucht

Brahmaputra – Yarlung Tsangpo – Jamuna: Vielfältig sind die Namen dieses gigantischen Flusses, der das Leben von einer Milliarde Menschen auf dem indischen Subkontinent und nördlich des Himalaya auf dem tibetischen Plateau bestimmt.

Eine Reise nach Tibet, Indien und Bangladesch Mit dem bildgewaltigen Dreiteiler von Klaus Feichtenberger, Jeremy Hogarth und Heinz Leger über den „Großen Fluss vom Himalaya“ – der ersten gemeinsamen Produktion des ORF mit dem chinesischen Staatssender CCTV – begibt sich „Universum“ auf eine faszinierende Reise nach Tibet, Indien und Bangladesch – von gefrorenen Wüsten zu tropisch heißen Regenwäldern, vom Dach der Welt bis zu den ausgedehnten Sümpfen der Sundarbans. „Brahmaputra – Der große Fluss vom Himalaya“ entstand als Koproduktion von ORF, CCTV10, CITVC, ARTE France, ZDF, ORF-Enterprise, pre tv, dreiD.at und EOS Film.





Die dreiteilige „Universum“-Reise folgt am Dienstag, dem 7., 14. und 21. November, jeweils um 20.15 Uhr in ORF 2 einem Fluss der Superlative: der Brahmaputra ist in Tibet auf 4.000 Meter Seehöhe der höchste schiffbare Fluss der Welt, er stürzt später auf einer Länge von 250 Kilometern über 3.000 Höhenmeter durch die unzugänglichen Schluchten des Himalaya ins regen- und artenreichste Gebiet der Erde in Indien und bildet in Bangladesch gemeinsam mit dem Ganges das größte Delta der Welt. In Tibet wurde an Orten gefilmt, die noch nie in internationalen TV-Dokumentationen zu sehen waren. Flugaufnahmen zeigen die endlosen Überschwemmungsgebiete in Indien und Bangladesch, spektakuläre Nahaufnahmen dokumentieren das Verhalten der Wildtiere, spannende Geschichten über das Zusammenleben von Tier und Mensch bringen die Legenden des Flusses nahe: darunter eine Froschhochzeit, die den Beginn des Monsuns in Indien beschwört, oder die in die Felsen des Himalaya geschlagenen Zeugnisse prä-buddhistischer, tibetischer Kunst.

Die Entstehung der Idee Die Idee zu diesem Projekt kam aus der Steiermark: Erfolgs-Regisseur Klaus Feichtenberger („Radioaktive Wölfe“) und der Tibet-Experte und Abenteurer Bruno Baumann („Gobi. Durch das Land ohne Wasser“) traten vor nunmehr knapp fünf Jahren an die Produktionsfirmen pre.tv und dreiD.at mit der Idee heran, einen Film über einen der größten und rätselhaftesten Flüsse Asiens zu machen, den Brahmaputra. Dieser über 3.000 Kilometer lange Fluss durchfließt die tibetische Hochebene in China, durchbricht in einer der mächtigsten Schluchten der Erde die mächtige Himalaya-Kette und bringt Wasser nach Indien und Bangladesch, um schließlich im größten Flussdelta der Welt in den Indischen Ozean zu münden. Seine Namen sind so vielfältig wie sein Erscheinungsbild: Yarlung Tsangpo, Jamuna, Brahmaputra: Er gilt als der „Reinigende“, der „Sohn des Schöpfers“ oder als das „Wasser von den höchsten Gipfeln“.



International anerkannte Großproduktion Nach langer Vorbereitungszeit wurde das Projekt schließlich in zweieinhalbjähriger Arbeit an schwer zugänglichen Schauplätzen von den Regisseuren Klaus Feichtenberger, Heinz Leger und dem Australier Jeremy Hogarth verwirklicht. Das Wagnis hat sich für die beiden steirischen Produzenten, Nikolaus Wisiak (pre.tv) und Lukas Kogler (dreiD.at), gelohnt. Sie haben mit diesem Projekt ebenso wie die drei Regisseure einen mutigen Schritt in zum Teil unbekanntes Terrain gesetzt und eine international vielbeachtete Großproduktion abgeliefert. Vier Jahre schweißtreibende Arbeit auf allen Ebenen stecken im neuen „Universum“-Dreiteiler. Anstrengende Jahre zwischen Hitze und Frost, Wochen und Monate des Hoffens auf Drehgenehmigungen, des Bangens um Wetterglück, des Ringens um die besten Bilder. Nur durch eine intensive Zusammenarbeit mit dem chinesischen Staatsfernsehen CCTV konnten vor dem Drehstart die dringend benötigten Detail-Recherchen in Tibet, Indien und Bangladesch durchgeführt werden. Und nur durch die stete Unterstützung durch die chinesischen Behörden konnten in Tibet erstmals High-End Bilder von der Brahmaputra-Quelle auf der Nordseite des Himalayas gedreht werden.

Ein Fluss voller Widersprüche Die „Universum“-Trilogie ist jedoch mehr als eine Doku-Serie über einen Fluss und ein Ökosystem. Denn der Brahmaputra ist ein Verwandlungskünstler und beeinflusst das Klima in weiten Landstrichen rund um den Himalaya und am indischen Subkontinent. Er schafft Land, denn ohne die gewaltigen Sedimentablagerungen, die der Brahmaputra aus dem Himalaya mitbringt, gäbe es Bangladesch nicht in dieser Form. Und er zerstört Land, denn wenn er in Monsunzeiten anschwillt, über sich hinauswächst und bis zu 15 Kilometer breit wird, dann gräbt sich der Fluss so tief in die losen Sedimentböden, dass er Siedlungen mitreißt, weite Uferbereiche überflutet und Dämme zerstört. Jahr für Jahr ändert sich sein Verlauf in den Monsunmonaten. Er ist ein Fluss voller Widersprüche: ein Zerstörer, der Leben spendet – und der Schöpfer, der das Leben wieder nimmt. Je nach Jahreszeit und ja nachdem, wie man es sieht. Sieht man es mit dem spirituellen Verständnis der Hindus, die seine Ufer besiedeln, ist er Sinnbild für den Kreislauf des Lebens.