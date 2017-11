konkret

Durch die Sendung führt Münire Inam

Teure Baugrube

Die junge Familie Walter aus Weiten bei Melk/NÖ hat sich heuer ihren Haus-Traum erfüllt, allerdings mit bitterem Beigeschmack: Denn offenbar zählt auch am Land das Geschäft per Handschlag nicht mehr viel. Die Bagger-Arbeiten für den Garten-Aushub und diverse Rest-Grabungen wurden mündlich zwar mit maximal 5000 Euro festgelegt, gekostet hat das Ganze dann aber fast das Doppelte. Für das Paar, das gerade das erste Kind bekommen hat, ein finanzielles Desaster. Zudem ist jetzt auch das Gericht mit dem Fall beschäftigt. Was da schief gelaufen ist hat sich Onka Takats angeschaut.



Zu Gast im Studio ist dazu Manfred Neubauer von der Arbeiterkammer Niederösterreich.