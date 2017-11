Nackt unter Wölfen Berührende Roman-Verfilmung

In der aufrüttelnden Verfilmung des Romans des ehemaligen Buchenwald-Häftlings Bruno Apitz wird die Rettung eines kleinen Jungen zum Symbol für Menschlichkeit inmitten der Hölle des KZ.

Gerade mal drei Jahre ist Stefan alt, als er ins KZ Buchenwald deportiert wird. Das Kind ist dem Tod geweiht. Um ein Zeichen der Menschlichkeit zu setzen, erwägen engagierte Lagerinsassen jedoch, es vor dem Zugriff der Waffen-SS zu retten. An Originalschauplätzen gedrehte, berührende Neuverfilmung eines historischen Romans von Bruno Apitz.

Basierend auf wahren Begebenheiten Das Team, das für den erfolgreichen Kriegs-Mehrteiler "Unsere Mütter, unserer Väter" verantwortlich zeichnete, tat sich erneut zusammen, um den 1958 erschienenen Roman "Nackt unter Wölfen" von Bruno Apitz neu zu verfilmen. Gemeinsam mit Stefan Kolditz als Drehbuchautor und Philipp Kadelbach als Regisseur gelang Nico Hofman von der Produktionsfirma UFA Fiction eine beklemmende Tour de Force, die die Hölle des Lageralltags von Buchenwald eindringlich schildert. Basierend auf den Erinnerungen von Autor Bruno Apitz geht es in dem Film um eine Gruppe von kommunistischen Lagerinsassen, die trotz Gefahr sowohl für ihr eigenes Leben als auch für ihre Widerstandsbewegung einen kleinen Jungen vor dem sicheren Tod retten. 1963 wurde das Werk unter der Regie von Frank Beyer für die DEFA mit u.a. Armin Müller-Stahl verfilmt. Für die Neuverfilmung konnte Regisseur Kadelbach eine talentierte Schauspielriege gewinnen mit u.a. Florian Stetter, Sylvester Groth und Austro-Mimen Andreas Lust und Johannes Krisch.

Historischer Hintergrund Den kleinen Jungen gab es wirklich, auch wenn Apitz seine Geschichte nur vom Hörensagen kannte. Er heißt Stefan Jerzy Zweig, wurde 1941 in Krakau geboren und traf tatsächlich im Jahre 1944 als Dreijähriger (allerdings im Gegensatz zur Apitz-Story mit seinem Vater) im KZ Buchenwald ein. Das Kind überlebte nur dank der mutigen Häftlinge, die ihn unter Lebensgefahr versteckt hielten. Im Jahre 1949 ging er gemeinsam mit seinem Vater nach Israel, legte dort den Israelischen Armeedienst ab und begann Mathematik zu studieren. Jahre später arbeitete Zweig als Kameramann für das Filmstudio Babelsberg bis er 1972 mit seiner Frau und ihrem gemeinsamen Sohn nach Wien zog und jahrelang als Kameramann für den ORF tätig war. Im Jahre 2005 brachte Zweig ein Buch mit seinen eigenen Erinnerungen an seine Zeit in Buchenwald mit dem Titel "Tränen allein genügen nicht" heraus.

Inhalt Konzentrationslager Buchenwald, März 1945: Wenige Wochen vor dem tatsächlichen Kriegsende macht Lagerinsasse Hans Pippig unter den Habseligkeiten der ankommenden Häftlinge eine verstörende Entdeckung. In einem Koffer versteckt sich ein jüdisches Kleinkind. Hält sich Hans an die Vorschriften und meldet den Buben, wird der Dreijährige die nächsten Stunden nicht überleben. Umgekehrt gefährdet ein Verstoß gegen die Lagerbestimmungen den monatelang vorbereiteten Aufstand der KZ-Häftlinge und könnte alle an den Galgen bringen. Hans steht vor einer schwierigen Entscheidung.



HÖRFILM

DARSTELLER Florian Stetter (Hans Pippig)

Sylvester Groth (Krämer)

Peter Schneider (Andre Höfel)

Andreas Lust (Förste)

Johannes Krisch

Robert Gallinowski (Gluttig)

Thorsten Merten (Bochow)

Sabin Tambrea (Hermann Reineboth)

REGIE Philipp Kadelbach

Drehbuch: Stefan Kolditz

Kamera: Kolja Brandt

Musik: Michael Kadelbach

Story: Bruno Apitz

