Wege zum Glück Kapitel 442

Die van Weydens müssen der Tatsache ins Auge sehen, dass ihr Sohn Max zunehmend dem Wahnsinn verfällt. Damit ist er auch nicht mehr in der Lage, für seinen Vater vor Gericht auszusagen. Ein Spezialist wird ins Haus gerufen, der eine deprimierende Diagnose stellt. Lizzy erfährt als Letzte, in welch kritischem Zustand sich ihr Bruder befindet. Zutiefst gekränkt, rafft sie sich zu einer Kurzschlusshandlung auf, die Lizzy mit der Polizei in Berührung bringt.



Koproduktion ZDF/ORF