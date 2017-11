ZIB

Metallerverhandlungen abgebrochen – jetzt drohen Streiks –dazu eine Liveschaltung in die ÖGB-Zentrale / Rudolf Kaske tritt 2018 als AK-Präsident ab / ÖVP nominiert Köstinger als erste Nationalratspräsidentin / Trump-Besuch in Südkorea begonnen / 100. Jahrestag der Oktoberrevolution in Moskau / Neuer Roman des ungarischen Starautors Nádas / Auftakt zur traditionellen Licht ins Dunkel Sammlung