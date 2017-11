ZIB 2

Die Situation bei den Metallern steht Spitz auf Knopf. Nach dem Scheitern in der fünften Runde der Verhandlungen wird ab kommender Woche gestreikt. Die Gewerkschaften haben sich heute die entsprechende Streik-Freigabe vom ÖGB geholt.

Paradise Papers: Der Trick mit Eigenversicherungen

Sie wurden auf Bermuda erfunden, sind in den USA verbreitet und von den Finanzbehörden und der OECD verpönt: Sogenannte Eigenversicherungen. Sie werden auch deswegen ins Leben gerufen, um Gewinne in ein Niedrigsteuerland zu verschieben. Die Paradise Papers bieten aber nun einen Einblick in diesen oft hoch geheimen Geschäftszweig.