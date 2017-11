Thema

Seine Heimatgemeinde lebt in Angst. Schule und Kindergarten hatten die ganze Woche geschlossen. Der mutmaßliche Täter ist Polizei und Justiz seit Jahren bekannt. In einem von zahlreichen Gerichtsverfahren hat ihm ein psychiatrisches Gutachten paranoide Schizophrenie attestiert. Gegen den Mann war ein amtliches Waffenverbot aufrecht. Die Tatwaffe soll er sich illegal besorgt haben. Rike Fochler und Markus Stachl berichten.

Weniger ist mehr – Lebenstraum Mikrohaus

Simone Kamleitner hat sich ihren Traum vom Eigenheim erfüllt - auf 27 Quadratmetern. Die 44-Jährige lebt in Schleedorf in Salzburg in einem sogenannten Mikrohaus. „Irgendwann dachte ich mir, es reicht mit dem Höher, Weiter und Mehr. Jetzt wird reduziert!“, erinnert sich die Designerin an jenen Tag, der ihr Leben verändert hat.