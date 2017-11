konkret

Durch die Sendung führt Münire Inam

konkret im Recht

Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das derzeit in ganz Österreich diskutiert wird und für viele Kontroversen sorgt: Sexuelle Belästigung.

Der digitale Aufschrei #MeToo ging im Oktober rund um die Welt. Viele Prominente beteiligten sich und auch in Österreich wird öffentlich darüber gesprochen.

Wann und wo eine Belästigung beginnt und wie man dagegen vorgehen kann, das werden wir heute mit der Rechtsanwältin Dr. Maria In der Maur-Koenne im Studio besprechen.