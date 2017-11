Sturm der Liebe Teil 2803

Nils steckt in der Klemme. Beatrice hat ihn beim Einbruch in ihr Zimmer ertappt. Um nicht als Kindesentführerin entlarvt zu werden, versucht sie Nils mundtot zu machen und bedroht ihn mit einer Waffe. William hat den Uni-Abschluss geschafft. Als er mit der Familie auf das freudige Ereignis anstößt, will Astrid die Gelegenheit nutzen, den Freund ihrer Tochter über seine Zukunftspläne auszuhorchen. Indes erfährt Hildegard hinter vorgehaltener Hand, dass Tina endlich aus dem Koma erwacht ist.