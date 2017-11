Die Millionenshow

Sie alle werden versuchen, die Auswahlrunde erfolgreich zu überstehen und danach möglichst viele Fragen zu beantworten. Schließlich gehts um bis zu 1 Million Euro. Mit dabei sind Adrian Stuhlpfarrer aus Dornbirn, Hildegard Böhm aus Kirchberg am Walde in Niederösterreich, Ludwig Elmecker aus Asten in Oberösterreich, Verena Mochar aus Wien und Jakob Hubmann aus Steinbrunn im Burgenland.