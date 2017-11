ZIB

Suche nach dem Motiv für das gestrige Massaker in der texanischen Kirche / Peter Pilz nimmt sein Mandat vorerst noch nicht an / Weitere Runde der Metaller-Lohnverhandlungen / Nach dem Auftauchen der Paradise Paper prüft nun die Justiz Flöttls Firmen in der Karibik / In Belgien ist der katalonische ehemalige Regionalpräsident Puigdemont auf freien Fuß