Zeit im Bild

Nach dem Auftauchen der Paradise Paper prüft nun die Justiz Flöttls Firmen in der Karibik / Auch der Name der englischen Königin taucht in den Paradiese Papers auf / Suche nach dem Motiv für das gestrige Massaker in der texanischen Kirche / Peter Pilz nimmt sein Mandat vorerst noch nicht an / Bei den Regierungsverhandlungen tagt derzeit die Steuerungsgruppe / Verteidigungsminister Doskozil wird wahrscheinlich in die burgenländische Landesregierung wechseln / Weitere Runde der Metaller-Lohnverhandlungen. Dazu eine LIVE-Schaltung / Reinhold Messner schreibt ein Buch über die „Shakleton-Expedition“ in die Antarktis / Rätselhaftes Robbensterben am Baikalsee