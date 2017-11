Zurück zur Natur Pöllau

Pöllau in der Oststeiermark ist bekannt für seine weithin sichtbare Marienkirche auf dem Pöllauer Berg, für seine Hirschbirnen, den Naturpark und für die Schönheit der Landschaft.

Maggie Entenfellner verbringt hier einen Tag in der Ölmühle der Familie Fandler. Sie pressen Öl seit Generationen und leben vom guten Geschmack. Margareta Käfer zeigt ihren umfangreichen Kräutergarten, wo unzählige schöne, nützliche und überraschende Pflanzen gedeihen.

Am Hof des Kutschers Ewald Schlagbauer wird unter Staub und Planen ein uraltes Coupé wiederentdeckt und für eine erste Ausfahrt nach Jahrzehnten hergerichtet. Hermine Muhr ist Besitzerin einer Streuobstwiese, sie zeigt, wie man die heimische Hirschbirne zu schmackhaften Spezialitäten verarbeiten kann.