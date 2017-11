Traditionsreiches Österreich Heilwissen & Flurnamen

Die UNESCO schützt in Österreich seit 2009 viele bekannte und unbekannte kulturelle Aktivitäten als immaterielles Kulturerbe. Diese Dokumentation widmet sich dem Heilwissen der Pinzgauerinnen, den Slowenischen Flur- und Hofnamen in Kärtnen und den Menschen, die dieses Erbe mit großer Leidenschaft am Leben erhalten.