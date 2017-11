Dobar dan Hrvati

Das Wochenmagazin für die burgenländischen Kroaten mit folgenden geplanten Themen:

*) Ausstellung Wien-Zagreb um 1900 im Belvedere

*) Minority Safepack in Wien vorgestellt

*) Der Meteorit in Kroatisch Minihof

*) Orchester des HRT Zagreb in Parndorf

*) Ivana Bodrožic liest im Gymnasium Kurzwiese







Moderation: Marin Berlakovich

Redaktion: Jurica Csenar