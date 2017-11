Dober dan Koroska

Das Wochenmagazin für die Kärntner Slowenen mit folgendem Schwerpunktthema:



In der slowenischen Fernsehsendung "Dober dan Koroška" stehen diesmal die Steirischen Sloweninnen und Slowenen im Mittelpunkt. Cedomira Schlapper hat sich in das Süd-ost-steirische Grenzgebiet und nach Graz/ Gradec begeben, um zu erkunden, wie es heute um die "versteckte" Volksgruppe der Slowenen in der Steiermark steht.

Lange Zeit lebten die von Assimilation betroffenen Steirischen Slowenen im Verborgenen. Erst 1988 organisierten sich einige von ihnen und gründeten den Kulturverein Artikel 7/Clen 7 als eine Interessensvertretung für die Steirischen Slowenen. Nach langen Bemühungen und lebensbedrohlichen Anfeindungen gelang es ihnen, die politische Anerkennung als autochthone Volksgruppe durchzusetzen.



Moderation: Alexander Tolmaier

Redaktion: Marijan Velik