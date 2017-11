Neben kulinarischen Spezialitäten, wie dem allseits bekannten Olmützer Quargel, Powidl oder den himmlischen Mehlspeisen, trifft man in dieser historisch bemerkenswerten Region auch noch auf die Pflege von traditionellem Handwerk, wie dem Blaudruck oder der Herstellung von handgeschöpftem Papier in einer der letzten Papiermühlen in Velké Losiny.

Zwetschgen, Pflaumen und Powidl zählen zu den besonderen "Schätzen des Landes", stellen ein kaum zu lüftendes Geheimnis dar und sind in allen Variationen in der mährischen und tschechischen Küche wiederzufinden. Sei es in destillierter Form als Slibowitz, oder in den unzähligen Mehlspeis-Kreationen, wie Golatschen, Buchteln und Liwanzen wiederzufinden.