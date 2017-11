Zurück zur Natur Pöllau

Maggie Entenfellner verbringt einen Tag in Pöllau und besucht die Ölmühle der Familie Fandler. Sie pressen Öl seit Generationen und leben vom guten Geschmack. Margareta Käfer zeigt ihren umfangreichen Kräutergarten, wo unzählige schöne, nützliche und überraschende Pflanzen gedeihen. Am Hof des Kutschers Ewald Schlagbauer wird unter Staub und Planen ein uraltes Coupé wiederentdeckt und für eine erste Ausfahrt nach Jahrzehnten hergerichtet. Hermine Muhr ist Besitzerin einer Streuobstwiese, sie zeigt, wie man die heimische Hirschbirne zu schmackhaften Spezialitäten verarbeiten kann.

Sie nennt sich selbst die "Käferin" und gemeinsam mit ihrem Mann Ernst pflegt und hegt die 72-jährige Margareta den Alpenkräutergarten Käfer bei Pöllau. Die Vielfalt der Anlage ist faszinierend und lockt täglich zahlreiche BesucherInnen an, die den Garten gratis besichtigen dürfen. Margarete setzt Schnäpse und Tinkturen an oder bündelt die Pflanzen zu hübschen Kräuterbüschln, die im Haus aufgehängt und später schließlich zum Räuchern verwendet werden können. Rabenwald 106 8225 Pöllau 03335/2085 alpenkraeutergarten@gmail.com

Hofladen - Hermine Muhr

Hermine Muhr hat einst in einer Bank gearbeitet, heute ist sie Bäuerin und fast zur Gänze auf die berühmte Pöllauer Hirschbirne spezialisiert. Die wächst bei ihr einerseits auf Streuobstwiesen, andererseits in einer überschaubaren Niederkultur-Plantage. Aus der Hirschbirne stellt Hermine Muhr verschiede Produkte her. Die Verarbeitung ist nicht einfach, da je nach Produkt der exakte Erntezeitpunkt ausgewählt werden muss.



Zeil 14

8225 Pöllau

0664/1461303

www.steirerpackerl.at/MUHR_naturlich_aus_Pöllau/