Natur im Garten

Zur Arche Noah nach Schiltern in Niederösterreich ist Biogärtner Karl Ploberger unterwegs um dort Mara Müller, Mitarbeiterin des Vereins und Gemüseexpertin, zu treffen. Viele der alten, herkömmlichen Obst- und Gemüsesorten waren in den 1980iger Jahren bedroht aus den heimischen Gärten zu verschwinden. Damals schlossen sich einige Menschen zusammen und gründeten den Verein "Arche Noah". Mittlerweile beherbergt ihr Samenarchiv einen Schatz von ca. 6000 verschiedenen Kulturpflanzenarten. Die beiden Gartenexperten machen einen Rundgang durch das herbstliche Gelände, bei den Kohlgewächsen und den Asia-Salaten erklärt Mara Müller die unterschiedlichen Sorten und was das Besondere an der Rotfärbung mancher Kohlpflanzen ist.

Im Gartenkalender ist Spätherbst und jetzt kann man Unkräuter noch gut beseitigen, damit hat man weniger Arbeit im Frühjahr. Karl Ploberger widmet sich dem Ritterstern, der umgangssprachlich auch Amaryllis genannt wird.