IM ZENTRUM „Her mit der Marie!“ Wer schließt die Steuerfluchtrouten?

Eineinhalb Jahre ist es her, da offenbarte ein Datenleck, mit welchen Tricks es großen Konzernen und Superreichen gelingt, Steuern zu umgehen oder zu minimieren. Unter dem Titel „Panama Papers“ wurden Praktiken nachgewiesen, große Geldsummen in Steueroasen zu parken, und sie so dem Zugriff des Fiskus zu entziehen. Der Schaden ist enorm. Laut Expertenschätzungen macht das Offshore-Vermögen bis zu zwölf Prozent der weltweit erbrachten Wirtschaftsleistung aus. Was ist seither geschehen? Hat die damalige weltweite Empörung auch zu konkreten Maßnahmen geführt? Warum gelingt es der Politik nicht, die Steuerfluchtrouten global agierender Konzerne und gut beratener Milliardäre zu sperren? Wann kommt die Vertreibung aus den Steuerparadiesen?

Darüber diskutieren bei Claudia Reiterer:



Rudolf Elmer

ehem. Bankmanager, Whistleblower



Heinz Zourek

ehem. Generaldirektor der europäischen Kommission für Steuern und Zollunion



Gottfried Schellmann

Experte für internat. Unternehmensbesteuerung



Ulla Kramar-Schmid

ORF-Journalistin





