Heimat Fremde Heimat

Das Leben nach der Shoa

„Auf mein Auto haben sie ein Hakenkreuz eingeritzt“, berichtet eine junge jüdische Studentin auf die Frage, ob sie 2017 mit Antisemitismus konfrontiert ist. Traumatisierungen wie diese zeigen, warum die Erinnerung an den Holocaust in der jüdischen Gemeinde in Wien allgegenwärtig ist. Vertreter des psychosozialen Dienstes ESRA und des jüdischen Filmfestivals, Hannah Lessing, der Wiener Oberrabbiner und die aus New York stammende Psychoanalytikerin Nancy Amendt-Lyon erörtern die Auswirkungen der Shoa auf das aktuelle jüdische Leben in Wien. Ein Bericht von Sabina Zwitter.