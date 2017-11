Erlebnis Österreich Grünes Glück - Gartenkultur in Vorarlberg

Ausgerechnet im digitalen Zeitalter wächst die Lust am Pflanzen, Säen, Setzen und Ernten in einem Ausmaß wie nie zuvor. Dabei geht es nicht um die perfekt geschnittene Hecke oder Rose mit Tipps vom Experten, sondern ums Experiment in jeder Beziehung. Die neuen Gärtner kommen aus allen Berufsgruppen und begeistern sich für das Legere und Struppige. Eine Dokumentation über Gemeinschaftsgärten, Permakultur, Gärten im öffentlichen Raum und Feldküchen. Das ORF-Team war im Gemeinschaftsgarten der Gartenfreunde in Bezau, am gemeindeeigenen Gutshof Heidensand in Lustenau und an vielen anderen interessanten und bunten Ecken des Landes - grünes Glück ist überall.