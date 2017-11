Pressestunde mit Dr. Christoph Leitl, Präsident Wirtschaftskammer Österreich

Die personellen Weichen für die Zukunft des ÖVP-Wirtschaftsbundes und der Wirtschaftskammer sind gestellt. Präsident Christoph Leitl wird nach 17 Jahren an der Spitze sein Amt an den bisherigen ÖVP-Wirtschaftsminister Harald Mahrer übergeben. Wird sich mit dem Generationswechsel auch der Stellenwert der Sozialpartnerschaft verändern? Wozu braucht es die Pflichtmitgliedschaft in den Kammern? Was erwartet sich Leitl von der absehbaren Regierungskoalition seiner Partei mit den Freiheitlichen? Wie realistisch sind die angekündigten Steuerentlastungen? Und wie soll Österreich mit Automatisierung und Digitalisierung in der Wirtschaft umgehen?



Die Fragen stellen:



Christian Rainer

„Profil“



und



Gaby Konrad

ORF



Aktuelle Änderungen vorbehalten!