Orientierung

Mit teils durchaus griffigen Sprüchen und großen Versprechungen sind die Parteien in die Nationalratswahl gegangen. Jetzt geht es um die Umsetzung der Programme, zumindest für diejenigen, die schon bald mit Führungsaufgaben betraut werden. Mit der Regierungsbildung wurde die stimmenstärkste Partei, „Die neue Volkspartei“, beauftragt. Was schon vor dem möglichen Abschluss der Koalitionsverhandlungen mit der FPÖ bekannt ist: Das Budget ist begrenzt und nicht alle Wünsche von Wählerinnen und Wählern werden Erfüllung finden. Damit Arme und Schwache nicht auf der Strecke bleiben, mahnen Kirchenvertreter jetzt zu einer verantwortungsvollen Politik mit Weitblick. Die „Orientierung“ sprach mit Caritaspräsident Michael Landau, dem Direktor der Diakonie, Michael Chalupka, dem orthodoxen Metropoliten Arsenios Kardamakis, mit der Präsidentin der Katholische Aktion, Gerda Schaffelhofer und dem Präsidenten des Katholischen Familienverbandes, Alfred Trendl. Gestaltung: Marcus Marschalek

500 Jahre Reformation: „Da muss sich etwas ändern….“

“Da muss sich etwas ändern.” Das hat Martin Luther - etwas salopp formuliert - im Jahr 1517 von Kirche und Gesellschaft mit seinen Thesen gefordert. 500 Jahre später begehen die evangelischen Kirchen nun das Reformationsjubiläum. Die „Orientierung“ fragt aus diesem Anlass, was sich denn heute ändern sollte. Seit Jahresbeginn macht deshalb ein Team der „Orientierung“ an unterschiedlichen Orten in ganz Österreich Station und fragt nach den Veränderungswünschen von Menschen. Ein Beispiel aus Graz: Nach dem Sonntagsgottesdienst in der römisch-katholischen Pfarre St. Andrae werden beim anschließenden Pfarrcafe Veränderungswünsche an die eigene Kirche formuliert.

Gestaltung: Marcus Marschalek; Mitarbeit: Katja Heine, Nihal Shousha, Désirée Prammer