Mordkommission Istanbul - Der verlorene Sohn Brandneuer Fall für Erol Sander

Inhalt

Zehn Jahre saß der begabte Jungkoch Riza Bastürk wegen Mordes hinter Gittern. Kaum entlassen, wird er selbst Opfer eines Verbrechens. Zweierlei Arten von Verletzungen sorgen bei den Mordermittlungen für Verwirrung: eine frische Wunde im Gesicht und eine ältere Verletzung an der Stirn, an der Riza letztendlich gestorben ist. Auffällig ist außerdem, dass der mittellose Ex-Sträfling ein kleines Vermögen bei sich getragen hat. Die Herkunft des Bargeldes gibt Kommissar Mehmet Özakin vorerst Rätsel auf.



(Hörfilm in Zweikanaltontechnik: deutsch in DD 5.1 / deutsch mit Bildbeschreibung)



DARSTELLER

Erol Sander (Mehmet Özakin)

Melanie Winiger (Derya Güzel)

Oscar Ortega Sánchez (Mustafa Tombul)

Gudrun Landgrebe (Güney Camlik)

Pegah Ferydoni (Banu Karacay)

REGIE

Marc Brummund

DREHBUCH

Stefan Kuhlmann

KAMERA

Emre Erkmen

MUSIK

Karim Sebastian Elias