Seitenblicke Weekend

Forcher, Waltz und viele mehr...

An diesem ersten November-Wochenende werfen Sie, gemeinsam mit Alexander Hofer, einen Blick zurück auf die gesellschaftlichen Highlights der vergangenen Tage.



Das TV-Urgestein Sepp Forcher lässt "Klingendes Österreich" beim Heurigen aufleben, während die Hollywood-Stars Christoph Waltz und Vanessa Redgrave die Viennale unsicher machen.



Passend zum Auftakt der Skisaison gibt es ein kulinarisches Schmankerl aus der Gourmet-Ecke mit Nicole Schmidhofer, die in der Vorsaison in der Magnothek & Wirtshaus am Zieregg bereits Kraft tankte.