Reisezeit - Kurztrip GrĂ¼ner See, Steiermark

Glasklar und unberührt liegt der Grüne See auf 776 m Seehöhe inmitten des Hochschwabmassivs bei Tragöß in der Steiermark. Sein smaragdgrünes Wasser, wonach er benannt ist, verspricht Karibikgefühle, ist allerdings eiskalt. Der See ist ein Schmelzwassersee. Wasser, das im Frühjahr aus der Schneeschmelze von den Bergen abwärts sickert und eine maximalen Wassertiefe von 11 Metern hat. Die Bewohner von Tragöß leben von der Landwirtschaft und dem sanften Tourismus ihrer Gegend. Eine Idylle, die trügt, denn hier sind schon schauerliche Geschichten passiert. Wie die Ermordung des einstigen Pfarrers Melchior Lang, der selbst kein "Feiner" war und dessen Mörder nie gefunden wurden. Noch heute bietet das Gebiet um den Natursee seinen Bewohnern und Besuchern zahlreiche Schlupfwinkel.