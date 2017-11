Die Rosenheim-Cops Tod nach Wahl

Nach einer durchzechten Nacht wird der frisch gewählte Vorsitzende des Alpenvereins, Ambrosius Gerber, tot aufgefunden. Er ist in einer Viehtränke ertrunken. Wenige Meter von ihm entfernt erwacht sein Vorgänger und Rivale Hermann Sauter aus tiefer Bewusstlosigkeit. Zu den vergangenen Stunden kann Sauter nichts sagen. Ihm fehlt jegliche Erinnerung an die Tatzeit. Die Rosenheim-Cops glauben in Sauter bereits den Täter gefunden zu haben, da macht die Pathologin Dr. Eckstein eine unerwartete Entdeckung.