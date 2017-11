Lilly Schönauer: Liebe mit Hindernissen

Laura findet einen Verlobungsring in der Schublade ihres Freundes Alexander. Sie ist sich sicher: Am Wochenende wird er bei seinen Eltern in der Steiermark um ihre Hand anhalten. Doch Alexanders Mutter Elvira macht kein Geheimnis daraus, dass Laura nicht gut genug für ihren Sohn ist. Und als auch noch Susanne, Alexanders perfekte Ex-Freundin auftaucht, ziehen erste dunkle Wolken am siebten Himmel auf.

Koproduktion Graf-Film/Bavaria/ORF/ARD Degeto