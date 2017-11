Bewusst gesund - Das Magazin

Pflege zu Hause – Hilfe für daheim

Niemand wünscht es sich und doch kann es jedem passieren, dass er gepflegt werden muss, weil er oder sie nicht mehr in der Lage ist, für sich selbst zu sorgen. Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen steigt ständig und man braucht dringend neue Konzepte und Überlegungen, wie man damit am besten umgeht. Die meisten Menschen wünschen sich in dieser Lebenssituation, zu Hause bleiben zu können und tatsächlich erfolgt ein Großteil der Pflege in Österreich durch Angehörige, vor allem Frauen. Es gibt auch eine Reihe von Einrichtungen, die dabei unterstützend tätig sind. Bewusst gesund sieht sich an, wie Pflege daheim möglich ist und stellt Einrichtungen vor, die dabei helfend tätig sind.

Gestaltung: Steffi Hawlik