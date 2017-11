Bürgeranwalt

DOPPELTE FAHRLEHRER-AUSBILDUNG Nachgefragt

Ein Bundesheer-Fahrlehrer mit umfangreicher Ausbildung will sein Wissen auch in zivilen Fahrschulen weitergeben.



Sein Dienstgeber hätte auch gar nichts dagegen, aber er scheitert an bürokratischen Widerständen. Denn er müsste teure und umfangreiche Ausbildungen und Prüfungen, die er beim Heer längst absolviert hatte, nochmals machen, um auch zivil unterrichten zu dürfen. Wir haben nachgefragt.