Alles außer Liebe

Promiarzt Toni Bucher liegt die Damenwelt zu Füßen: Stets ist der charmante Mittsechziger umringt von jungen, attraktiven Schönheiten, die um seine Gunst buhlen. Als Toni mit seiner neuesten Eroberung am Wolfgangsee Urlaub machen will, staunt er jedoch nicht schlecht: Die angemietete Villa wurde doppelt belegt! Auch die arrivierte Kochbuchautorin Julia und ihr Vater wollen sich dort erholen. Nur widerwillig einigen sich Toni und Julia darauf, die Villa gemeinsam zu nutzen - und das, obwohl sie sich so gar nicht riechen können. Doch nach und nach finden die beiden Streithähne Gefallen aneinander.



Koproduktion Mona Film/Lisa Film/ORF



(Hörfilm in Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / deutsch mit Bildbeschreibung)