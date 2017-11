Land und Leute

Dieses Mal in Land und Leute:

Gutshof versus Quitten – die Wahl zum Publikumsliebling geht in die zweite Runde: der Gutshof Heidensand in Vorarlberg und die Quittenbauern aus Niederösterreich. In Salzburg geht es um Afternoon Tea im Bauerngarten und in der Steiermark dreht sich alles rund ums gesunde Harz.