The Big C Was ist deine Geschichte?

Um sich die Dinge von der Seele zu schreiben, hat Paul einen Blog gestartet. Unter anderem ist auch die Geschichte mit Cathys Seitensprung dabei. Und zu allem Überfluss liest auch noch sein Sohn Adam den Eintrag. Der ist furchtbar entsetzt von seiner Mutter. Als Cathy davon erfährt, verlangt sie von Paul, dass Paul Adam auch seine Affäre beichtet. Inzwischen versucht Andrea, ihre Mitschüler für das gemeinsame afrikanische Erbe zu begeistern.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch) Hauptdarsteller Laura Linney (Cathy Jamison)

Oliver Platt (Paul Jamison)

Gabriel Basso (Adam Jamison)

John Benjamin Hickey (Sean Tolkey)

Regie Michael Engler