Vera. Das kommt in den besten Familien vor

Die bekannte Musicaldarstellerin Ana Milva Gomez begeisterte das Publikum bei „Dancing Stars“ mit ihrer offenen und herzlichen Ausstrahlung. Doch das war nicht immer so. Bevor sie nach Wien kam war sie arbeitslos und übergewichtig. Sie wollte ihren Job schon an den Nagel hängen als ihr eine Regisseurin eine letzte Chance gab. Über ihren Stolz, ihren Hochmut und ihre Arroganz spricht der Star ganz offen mit Vera und vor allem, wie sie es schaffte, beide Beine wieder auf den Boden zu bekommen.

Fotograf Gerald Madlmayr, oder Gerry Gekko, wie er sich heute nennt, hatte viele Hollywood-Celebrities vor der Kamera. Ende der 80er lebte er als Aussteiger in Thailand, und hatte mit kleinen Jobs ein "gutes Leben". Eines Tages bot man ihm an, Drogen zu schmuggeln, doch er wurde gleich beim ersten kriminellen Versuch verraten. Nach einer Blitz-Verurteilung saß er von 1989 bis 1994 in Thailand im Gefängnis. Bei der Verhandlung hatte er sogar 25 Jahre bekommen, doch dank guter Führung fiel er nach fünf Jahren in die Weihnachtsamnestie und konnte zurück in die Heimat, in ein neues Leben, fliegen.