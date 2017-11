Seitenblicke

Alle guten Dinge sind 3: Das trifft auf Marcel Hirscher nicht ganz zu, holte er sich doch bei der Sporthilfe-Gala 2017 den Titel "Sportler des Jahres" bereits zum vierten Mal. Er selbst war an diesem Abend zwar nicht anwesend, seine Gewinner-Kollegin Anna Gasser dafür schon.

*Harri Pinter, Drecksau - Filmpremiere

Als "Harri Pinter, Drecksau" stürmt Juergen Maurer derzeit die Kinos in Kärnten und Osttirol. Die gleichnamige ORF-Stadtkomödie spielt in Klagenfurt. Kein Wunder also, dass sich im Film alles um das Eishockeyspielen dreht.