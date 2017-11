konkret

Durch die Sendung führt Martina Rupp

Esoterik-Messe

Von heute bist zum Sonntag findet in der Wiener Stadthalle eine Esoterik-Messe statt. Aromaöle, Aura-Chakra-Analysen, Ayurveda, bioenergetische Produkte, Bücher, Duftöle- und Duftlampen, Essenzen, Energie- und Schutzamulette, Edelsteinschmuck, und vieles mehr werden auf dieser Veranstaltung an den Mann und die Frau gebracht. Aber auch Beratungen und Dienstleistungen werden dargeboten. Und interessiert natürlich, was ist dran an den hohen Zuläufen in der Esoterikszene. Was erwarten sich Menschen durch all diese - nicht wissenschaftlich belegten - Produkte und Leistungen?