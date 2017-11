Columbo - Das Aschenpuzzle ("Columbo - Ashes to Ashes")

Die TV-Reporterin Verity Chandler will sich an ihrem Ex-Liebhaber Eric Prince rächen. Der eiskalte Bestattungsunternehmer hat Verity wegen einer anderen verlassen. Aufgebracht droht sie an, pikante Details aus seiner Vergangenheit zu veröffentlichen. Kurz darauf verschwindet Verity spurlos. Allem Anschein nach haben Kokain-Dealer die Starkolumnistin entführt. Doch Lieutenant Columbo glaubt nicht so recht an diese Fährte. Er führt ein aufschlussreiches Gespräch mit Eric Prince.