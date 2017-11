Die zweite Folge der dreiteiligen „Universum History“-Reihe „Große Völker der Geschichte“ befasst sich am Freitag, dem 3. November 2017, um 22.35 Uhr in ORF 2 mit der Geschichte der Germanen und ihrer Bedeutung für die Nachwelt. Denn es gibt kaum ein europäisches Land, das nicht auf germanische Ahnen zurückblicken kann. Die dritte und letzte Folge beleuchtet am 10. November, was das heutige Europa den Arabern zu verdanken hat.

Die Schlacht im Teutoburger Wald

Als Germanen wurden zahlreiche Stämme und Sippen bezeichnet, die ab Mitte des 6. Jahrhunderts vor Christus in Mitteleuropa und Südskandinavien gelebt haben. Der Sammelname „Germanen“ geht auf den römischen Staatsmann Gaius Julius Caesar zurück. In seinem Werk „De bello Gallico“, einer Abhandlung über den Gallischen Krieg, verwendet er diese Bezeichnung für die Völker im Norden des Imperium Romanum. Auch der römische Geschichtsschreiber Tacitus befasst sich mit den Germanen und dem von ihnen bewohnten Gebiet. In seiner Schrift „Germania“ schreibt er, dass er sich nicht vorstellen könne, dass Menschen freiwillig in einem solchen Land leben würden, denn es sei rau und unwirtlich, mit einem trostlosen, unerfreulichen Klima und arm an fruchtbaren Böden.



Fast alles, was über die Germanen bekannt ist, haben die Römer überliefert. Beide Gruppen verbindet eine jahrhundertelange, meist kriegerische Geschichte. Nach vielen Schlachten gipfelt der Machtkampf zwischen Römern und Germanen in der berühmten Varus-Schlacht, besser bekannt als Schlacht im Teutoburger Wald oder Hermannschlacht. Unter ihrem Heerführer Arminius fügen die Germanen den Römern eine vernichtende Niederlage zu. In weiterer Folge können sich die Germanen gegen das Imperium Romanum durchsetzen und den Feind immer weiter zurückdrängen.