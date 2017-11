Im zweiten Teil der neuen Doku-Reihe "Große Völker" steht die Geschichte der Germanen im Fokus. Als einheitliches Volk hat es sie nie gegeben, gleichzeitig kann kaum ein europäisches Land nicht auf germanische Ahnen zurückblicken. Hinter der Bezeichnung verbergen sich zahlreiche Stämme und Sippen, die ab Mitte des sechsten Jahrhunderts vor Christus in Mittel- und Nordeuropa gelebt haben. Gaius Julius Caesar soll die Germanen in seiner Abhandlung über den Gallischen Krieg so genannt haben, der Geschichtsschreiber Tacitus wiederum beschreibt sie als grauenerregendes, mit Wäldern und Sümpfen durchsetztes, grässliches Gebiet.

Ein Film von Sahar Eslah und Birgit Tanner

Bearbeitung: Rosemarie Pagani-Trautner

(3. und letzter Teil am 10. November, ORF 2)