ZIB 2

Blockaden in Katalonien

Im Konflikt um die Unabhängigkeit Kataloniens haben heute Demonstranten mehrere Straßen und Schienen in der Region blockiert. Nach einer Protestkundgebung in Barcelona rief der linksgerichtete CUP-Politiker Carles Riera zum "Generalstreik" und zu einer "massiven Mobilisierung" auf. Wie erfolgreich der Aufruf ist und was die Spanier davon halten, berichtet Josef Manola.