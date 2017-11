FeierAbend In aller Würde

Sie begleitet sterbende Menschen dabei, das, was sie ihren Angehörigen noch hinterlassen wollen, erzählen zu können: Barbara Flad ist Seelsorgerin und Ordensfrau in Zams in Tirol und begleitet vorwiegend Menschen, die an Krebs erkrankt sind und nicht mehr lange zu leben haben. Sie führt Gespräche mit Sterbenden über wichtige Ereignisse in deren Leben und animiert das noch auszusprechen, was es noch auszusprechen gibt. Die sehr persönlichen Erzählungen werden niedergeschrieben und den Sterbenden in Form eines Buches überreicht. Dieses stellt nach dem Tod auch für die Angehörigen ein wichtiges Vermächtnis dar.

Ein Film von Julia Wallnöfer

Redaktion: Barbara Krenn