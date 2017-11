Am Schauplatz Wo kein Gras mehr wächst

„Schauen Sie sich diese Erde an, was das für eine feine Erde ist! So etwas kann man doch nicht zubetonieren!“, sagt Gerti Achleitner, eine der letzten Gemüsegärtnerinnen vom Donaufeld. Die Arbeit von Generationen steckt im Boden, auf dem alles fast wie von alleine wächst. „Ohne künstlichen Dünger,“ versichert Frau Achleitner. Aber gegen das große Geld der Immobilienfirmen, hat der gute Boden keine Chance. In Wien nicht und auch auf Land nicht, wo nach wie vor ein Supermarkt nach dem anderen auf der grünen Wiese entsteht.