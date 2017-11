STÖCKL. Barbara Stöckl im Gespräch mit:

Der Text „Papa hat sich erschossen“, in dem Saskia Jungnikl über den Suizid ihres Vaters schrieb, sorgte 2013 für großes Aufsehen und wurde mehrfach ausgezeichnet. Seit ihrer Konfrontation mit dem Tod kämpft die Burgenländerin gegen die Angst vor dem Tod. Um sich dieser zu stellen, begibt sich die Journalistin für ihr neues Buch auf Spurensuche und lernt dabei mehr über das Leben als über das Sterben.

ORF-Wettermoderation Christa Kummer beschäftigt sich beinahe ihr ganzes Leben mit Wetter- und Klimaprognosen, sie kennt den zerstörerischen Einfluss des Menschen auf unser Klima. Am 13. November moderiert die Naturliebhaberhin, die auch Theologie studiert und als Religionslehrerin gearbeitet hat, nun den Österreichischen Klimaschutzpreis, bei dem innovative Projekte zum Thema Umwelt- und Klimaschutz ausgezeichnet werden.

Franz Küberl weiß, wie wichtig es ist, nicht wegzuschauen und Zivilcourage zu zeigen. 20 Jahre lang setzte sich der Steirer als Caritas-Präsident für hilfsbedürftige Menschen am Rande der Gesellschaft ein. In seinem Ruhestand hat er nun ein Buch über die Sprachen des Helfens geschrieben. Was braucht es, um diese zu beherrschen?